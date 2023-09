Na Zlínsku mění lampy. Nastaví barvu světla podle denní doby

Ve Slavičíně na Zlínsku mají v ulicích šedesát let staré lampy. Nejsou úsporné, proto se je město rozhodlo vyměnit za moderní. „LED lampa uspoří skoro osmdesát procent elektřiny, to je pak poznat v celkové spotřebě za tu soustavu,“ řekl starosta města Tomáš Chmela (STAN). Odhadovaná úspora je sto až sto padesát megawatthodin elektřiny za rok, to znamená statisíce korun.

Nové úsporné lampy už svítí, mění i barvu světla. Podle fáze noci na barevnosti přidávají nebo ubírají. Biometrické světlo je šetrnější vůči přírodě, hlavně pro hmyz, a mělo by přispět i ke kvalitnímu odpočinku obyvatel. „Světla se mění svým tónem tak, aby byla citlivá vůči lidskému spánku, a pak zase k ránu se mění do studenějšího tónu,“ popsal starosta.

Lampy letos vymění i v dalších vesnicích a městech ve Zlínském kraji. Například Otrokovice by po zdražení elektřiny platily v příštím roce za veřejné osvětlení pět milionů korun, proto výměnu šesti set lamp hodlají co nejvíc urychlit.

Právě takové akce dotuje Národní plán obnovy. Z dvou a půl miliard v programu mohou obce žádat o peníze až do konce příštího roku.