V Plané nad Lužnicí otevřeli opravený most, jediný ve městě

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je projekt v Plané nad Lužnicí důkazem toho, že region na rekonstrukce dopravní infrastruktury dbá. „Pozice Jihočeského kraje z pohledu kvality silnic a mostů je velmi dobrá. Je třeba si uvědomit, že se jedná o jeden z největších krajů v republice a navíc je relativně řídce osídlený. Znamená to, že máme hodně silnic a mostů. V hodnocení kvality mostů a jejich technického stavu jsme druzí v České republice a každý rok tímto směrem investujeme stovky milionů korun,“ uvedl Kuba.

Kraj letos opraví nebo postaví deset mostů

Jihočeský kraj letos opraví nebo postaví přes deset mostů. Dva jsou na dálnici D3 u Vitína a Záluží, nový most bude také u Zbudova přes železniční trať. Začaly také práce na novém mostu v Týně nad Vltavou, který bude stát odhadem 200 milionů korun. Na mosty letos kraj vyčlenil 529 milionů korun.

Most v Plané nad Lužnicí se skládá ze dvou částí. Jedna překlenuje Lužnici a druhá vedlejší náhon. Bývalé mosty musely být strženy kvůli špatnému technickému stavu. „Pro nás je to velmi důležitá dopravní stavba. Je to významná tepna i pro celé okolí, protože ostatní mosty jsou relativně daleko,“ uvedl starosta Plané nad Lužnicí Jiří Rangl (Zdravá Planá). Nejbližší mosty přes řeku jsou v Soběslavi a v Táboře.