Řidiči mohou nově využívat odpočívací místo na dálnici D3 u Chotýčan

Na odpočívce u Chotýčan je pro nákladní vozidla připraveno v každém směru 45 míst. Řidičům je k dispozici čerpací stanice i nabíječka pro elektromobily. Stavba trvala necelé dva roky. Stavbaři museli odstřelit skálu, práci jim zkomplikovalo počasí. Kvůli dešťům a sesuvům půdy museli znovu udělat některé terénní úpravy. Nejvíc času jim zabraly právě zemní práce.

V přípravě je proto na dálnici D3 hned několik dalších odpočívadel. „Ještě v letošním roce bychom rádi zahájili výstavbu velké odpočívky Suchdol, která je součástí dálničního úseku D3 Kaplice nádraží – Nažidla, na který již aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele,“ dodal Mádl.

S některými plány ale nesouhlasí města a obce, především Soběslav. „Navržená odpočívka ŘSD by měla být nedaleko odsud ve významné rekreační oblasti města. A tam to nechceme ani my, jako představitelé města, ani občané,“ řekl starosta Soběslavi Jindřich Bláha (ODS). Před rokem obce nabídli dvě jiné lokality. Podle starosty se, ale ŘSD zatím neozvalo.