Nedostatek policistů ve Šluknovském výběžku a na Chomutovsku pomohou řešit Pol Pointy

„Policista ve středních Čechách založí věc do našeho systému a postupuje hlídce,“ popsal. „Je to pohodlné, rychlé, člověk nesedí na chodbě,“ dodal. Výhodou podle něj je, že se neblokuje hlídka, policista je ve službě a nevrací se sepisovat oznámení, což může trvat dvě až tři hodiny.

Pol Point je pracoviště, které nevyžaduje přítomnost policie na místě. „Je to rychlý přístup obyvatele ke službám policie,“ řekl krajský ředitel policie Jaromír Kníže. „Člověk přijde, zazvoní, je propojen na pracoviště ve středních Čechách, vypoví formou video výslechu, co vše potřebuje řešit.“

Problémy s náborem policistů

V Ústeckém kraji chybí 535 policistů, nejvíce na Chomutovsku a Děčínsku. Krajští zastupitelé v červnu vzali na vědomí otevřený dopis hejtmana ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). Ve zveřejněné bezpečnostní zprávě krajského ředitelství policie se uvádí, že nedostatek policistů může mít dopad na bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Ústecký kraj je jedním z těch, kde je největší problém policisty získat. Loni v kraji skončilo téměř dvě stě padesát policistů. V oblastech s nedostatkem policistů vypomáhají lidé z jiných částí regionu nebo jiných krajů. „Výpomoc vítáme, ale pokud přijde deset nebo dvacet lidí, tak dlouhodobě to situaci neřeší,“ uvedl Kníže. Nejméně policistů ze sedmi okresů v kraji chybí na Lounsku.

O dotaci na pořízení Pol Pointů policie požádala Ústecký kraj, protože podle ředitele na to nemá v rozpočtu peníze. Náklady na koupi jednoho o rozměrech dva krát dva metry jsou zhruba půl milionu korun. Buňku lze naložit a jeřábem přesunout jinam.

Myšlenka Pol Pointů vznikla v roce 2020 ve Středočeském kraji, zavedeny byly loni. Jsou také v Plzeňském a Karlovarském kraji. Do budoucna by podle Knížete mohli lidé podat výpověď či oznámení i z domova, což by bylo výhodou zejména například u mravnostních činů.