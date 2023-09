Hluk z letadel omezuje rozvoj Plané, radnice doufá ve zmírnění zákazu výstavby

Planá doplácí z okolí Českých Budějovic nejvíce na hlukové pásmo, kvůli kterému se nemůže dále rozvíjet. „Jsem tady rodilá, už jako dítě si pamatuju, jak tu burácely vojenské stíhačky. A to se teď s tímto provozem, kdy se létá třikrát v týdnu, nedá vůbec srovnat,“ okomentovala místostarostka Plané Růžena Sodomková (nestr.).

Hranice, která povoluje překročení hluku nad limit, protíná obec uprostřed. Na jedné straně obyvatelé stavět mohou, na druhé ne.

Kraj platí čtyřem obcím kompenzace, Plané téměř půl milionu korun. Zákaz ji omezuje na největší ploše. Obec například odkládá stavbu školky, kterou potřebuje.

Podle radnice se kraj chystá přeměřit hlukovou zátěž. V ideálním případě by pak došlo ke zmírnění zákazu výstavby. Kraj na to zareaguje, až se do práce vrátí vyšší úředník, který za informaci zodpovídá.