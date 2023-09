V památníku Jana Žižky v Trocnově je nový archeoskanzen. Celý se ale otevře možná až příští rok

„Je to třináct objektů. Všechno je to přelom 14. a 15. století, doba, kdy žil Jan Žižka,“ dodal ředitel. Asi sedmihektarový trocnovský areál bude propagovat husitství i tradice, které se k památníku, jenž je národní kulturní památkou, vážou.

„Archeoskanzen je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií. Lidé mohou vidět, jak se žilo na konci středověku, co se tehdy pěstovalo, chovalo a využívalo. Například jak se z domácností odváděly spaliny, protože se vařilo na otevřeném ohni. Dále třeba uvidí, jak tehdy vypadaly zahrádky,“ řekl Štangl.

Vznikne i recepce, parkoviště či technické zázemí

Ředitel muzea dodal, že ještě budou nutné další investice do zázemí, zhruba za 120 milionů korun. Jde například o místa pro prodej vstupenek, recepci, záchody, technické zázemí či výstavní prostory. Začít stavět by se mělo začátkem příštího roku. „Dokončit to chceme do dvou let,“ řekl ředitel. Další investicí za nižší desítky milionů bude parkoviště pro 240 osobních aut, na pozemku s rozlohou přes šest tisíc metrů čtverečních.

Loni Jihočeský kraj avizoval, že časem by se v archeoskanzenu mohly objevit i zbraně, kostýmy a rekvizity z filmu Jan Žižka od Petra Jákla. Jihočeské muzeum převzalo památník od státu v roce 2011. Autorem základní expozice je historik Petr Čornej. Muzeum předpokládá, že návštěvnost areálu by nyní měla vzrůst víc než o polovinu na 50 až 70 tisíc lidí ročně.

Jihočeské muzeum se stará zhruba o milion předmětů. Kraj mu jako zřizovatel dal letos provozní příspěvek 67,4 milionu korun. Loni ho navštívilo 158 660 lidí, což je téměř jednou tolik než v posledním předpandemickém roce 2019, jak vyplývá z výroční zprávy. Akce v areálu památníku Jana Žižky z Trocnova přilákaly loni přes dvacet tisíc lidí.