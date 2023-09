Stavba památníku v Letech finišuje. Muzeum hledá zaměstnance

Existenci vepřína, který tu stál od 70. let minulého století, dnes připomíná už jen torzo haly číslo 8. I to bude součástí celého památníků. „Budou tady cestičky, pak hlavní betonová cesta do kruhu. Mezi nimi budou prorůstat stromy,“ popsal vznikající podobu pamětního místa stavební dozor Václav Kaprhál.

Stromy dělníci teprve vysází, symbolizovat mají společenství Romů. Jména obětí budou vepsaná na mosazných tyčích protínající kruh.

Teď se betonují chodníky, hotová už je vstupní brána a zbývá dokončit vzdělávací centrum. Především do něj bude potřeba najít pracovníky. Na ty má Muzeum romské kultury, které památník provozuje, řadu požadavků. „Podmínkou je určitě vysokoškolské vzdělání v oblasti kultury. Ideálně by to měli být historici, nebo muzejní pedagogové,“ řekla ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.