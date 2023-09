Průmyslová zóna na letišti Líně se má zmenšit. Dohodu s obcemi a státem stvrdili krajští zastupitelé

Změna zásad územního rozvoje, kterou zadal resort průmyslu a obchodu, bude hotová do konce roku. Kraj o ní bude poté znovu hlasovat – podle náměstka hejtmana Petra Vanky (ANO) v lednu nebo v únoru.

Součástí pondělního usnesení je také podmínka, aby letecká záchranná služba zůstala v Plzeňském kraji – aby ji provozovala armáda v režimu 24 hodin po sedm dní v týdnu. Na tom se jednoznačně shodly koalice i opozice. Pokud si Volkswagen zvolí pro gigafactory právě Líně, museli by se odtud letečtí záchranáři přesunout do jiné lokality v Plzeňském kraji. Ministerstvo průmyslu už podle informací z pondělního jednání možná místa finalizovalo, ale neuvedlo, jaká to jsou.

Obce v okolí letiště Líně, jejichž starostové na pondělním jednání byli, schválení dohody krajskými zastupiteli přivítaly. „Je to první krok k tomu, aby se schválila změna zásad územního rozvoje. Pokud změna zásad projde, tak by jednou provždy měla zmizet hrozba toho, že se zóna rozleze až pod okna lidí,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).

Současná plocha zóny v zásadách územního rozvoje je podle něj přes sedm set hektarů proto, že dříve neplatila taková omezení pro zabírání zemědělské půdy, lesa a zeleně. Nové zásady tak jednou provždy uzavřou možnost stavět zónu na těchto plochách. Zmenšená rozloha 280 hektarů pro gigafactory, její doplňkové provozy i infrastrukturu podle ministerstva průmyslu s rezervou postačují.