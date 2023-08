Psychiatrická nemocnice v Dobřanech láká mediky na stipendium

V Psychiatrické nemocnici Dobřany pracuje Lenka Probst už šestnáct let, teď je primářkou jednoho z oddělení. Vnímá, že za posledních několik let pacientů přibylo. „Chodí k nám stále víc pacientů do ambulancí i po koronavirové krizi, i v souvislosti s aktuální politickou situací,“ řekla.

Kapacita nemocnice je jedenáct set lůžek, zařízení je druhé největší v Česku. Pracuje v něm osmdesát lékařů. Ale ani tento počet, jako v mnoha dalších zdravotnických zařízeních, nestačí. „Pro stávající stav lékařů je to velice náročné, obzvlášť pokud chceme zachovat kvalitu péče,“ poznamenal ředitel Psychiatrické nemocnice Dobřany Petr Žižka.