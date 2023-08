V Karlovarském kraji padne několik starých mostů

Naopak most přes řeku Bystřici v Ostrově na Karlovarsku chtějí silničáři zachránit. „Objevili jsme totiž pozůstatky původního mostu z druhé poloviny 16. století,“ vysvětlil vedoucí odboru péče o památkový fond Národního památkového ústavu Loket Jan Konůpek.

Nový most nedaleko Lokte na Sokolovsku má mít jen dva pilíře a železobetonový nosník. „Realizace je duben až říjen příštího roku. To znamená, že se nám o rok podařilo tu výstavbu zrychlit,“ uvedl ředitel KSÚS Jiří Šlachta.

Betonový most krajští silničáři průběžně opravují. Natáhli na něj například síť, která zabraňuje opadávání úlomků přímo na dálnici.

O demolici mostu přes dálnici D6 rozhodl diagnostický posudek. „Prokázal nejen závady technického charakteru, ale i statické závady, které jsou prakticky neopravitelné,“ vysvětlil technický náměstek KSÚS Petr Šťovíček. Most zbourají silničáři bagry, bodly a hydraulickými nůžkami.

Karlovarský kraj eviduje nejnižší počet nevyhovujících mostů v republice, celkem třiadvacet. Například v Pardubickém kraji jich je až 156 a ve Zlínském 180. Nejvíc mostů ve špatném stavu má kraj Středočeský, a to až 562.

To, že má Karlovarský kraj nejméně mostů ve špatném stavu, podle silničářů není dáno jenom rozlohou regionu. Jde hlavně o to, že kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury investuje právě do mostů až třetinu finančních prostředků.