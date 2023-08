V Jihlavě hořel Reindlerův dvůr. Místo zchátralého statku mělo dříve vzniknout volnočasové centrum

„Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil, majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku deseti tisíc korun. Podle zjištění vyšetřovatele požár zapříčinila nedbalost,“ sdělila mluvčí hasičů Vysočiny Petra Musilová.

Chátrající statek měl ustoupit stavbě volnočasového centra. Soukromý investor to plánoval už v roce 2017. Pozemek by ale potřeboval nové zasíťování i silnici. Církev, které nemovitost patří, ale takové investice odmítla. „I když jsme na to vyřídili demoliční výměr a spoustu dalších kroků, tak jsme museli od té uzavřené smlouvy ustoupit a prostě jsme se domluvili, že se nedomluvíme,“ řekl Jakub Schneider z investiční skupiny Sur Lie.

Reindlerův dvůr na okraji Jihlavy vlastní pražská královská kanonie premonstrátů. O tom, že tam někdo bydlí, ale netuší. Před několika lety tam postavili plot, který ale nezvané návštěvníky neodradil. Premonstráti dům nikomu oficiálně nepronajímají. Přesto v něm lidé žijí.