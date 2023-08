Židovskou čtvrť v Třebíči málem nahradily paneláky. Světová rarita je už 20 let na seznamu UNESCO

přehrát video Pavel Heřman hovořil o dvaceti letech Třebíče v UNESCO Zdroj: ČT24

Podle současného starosty Třebíče Pavla Pacala (STAN) je to, že jsou třebíčské památky zapsány na seznam UNESCO, pro město prestižní záležitostí, která s sebou přináší turisty. „Což jsme opravdu v uplynulých dvaceti letech pocítili. Zároveň je to pro nás závazek, který nás inspiroval k tomu, abychom pečlivě a důkladněji a častěji opravovali jednotlivé památky tak, aby příliv turistů byl čím dál větší,“ řekl. Zápisu předcházelo hodně práce na obnově židovské čtvrti. „My jsme si vytkli za cíl udělat z ní plnohodnotnou součást městského centra a to znamenalo udělat inženýrské sítě, protipovodňová opatření, komunikační propojení a povrchy, prostě všechno, co je potřeba ke komfortnímu životu a bydlení. To tady nebylo, nefungovala kanalizace, nefungovala voda, elektřina a to všecko se dělalo nové za peníze, které jsme si půjčili od amerického Kongresu,“ popsal v Událostech, komentářích první porevoluční starosta města Pavel Heřman. Podle něj v devadesátých letech neuměly banky městům půjčovat. Třebíč si půjčila čtyřicet milionů korun. „V té době šlo o obrovskou částku. A my jsme do toho rizika šli a za ty peníze jsme vybudovali sítě a všechno, co bylo potřeba,“ dodal Heřman.

Nejdřív památky fotil, pak zachraňoval Pavel Heřman je také fotografem a poznamenal, že zaznamenávání židovských památek předcházelo jejich záchraně. „To byl pro mě první impuls vůbec, jak se k těm památkám přiblížit a potom je pomáhat zachránit. Já jsem je prvně fotil a pak jsem i vlastnoručně pomáhal s tím, aby židovský hřbitov nezanikl. Když jsem byl zvolen starostou, tak jsme měli ve volebním programu záchranu památek. O UNESCO se tehdy ještě ani nesnilo,“ řekl. V osmdesátých letech přitom byla židovská čtvrť v Třebíči v ohrožení. Měla padnout za oběť novým panelákům. „Ono se ukázalo, že založit tady sídliště by bylo velmi technicky náročné a bylo by to drahé, tak to soudruzi odložili, pak také přišla stoletá voda v pětaosmdesátém roce. Musely se stavět byty pro budovatele Dukovan a to spěchalo, tak se stavělo jinde,“ vysvětlil bývalý starosta.

Odkaz Památkový ústav chce rozšířit seznam UNESCO o třebíčský zámek