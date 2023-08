Tři středočeské obce mohou přijít o většinu spojů, pokud nepřistoupí na krajský systém úhrad. Kladno se soudí

Kraj nastavil nový systém placení veřejné dopravy a chce, aby na něj přistoupily všechny obce v regionu. Pokud například Všetaty na smlouvu nepřistoupí, zruší se řada spojů do hlavního města.

Konkrétně z 58 spojů, které denně provozuje Středočeský kraj, by jich tak nově ve Všetatech zastavovalo jenom 21. Ostatní spoje by touto zastávkou pouze projížděly, případně by do městysu vůbec nezajížděly.

Mezi zrušenými spoji by byl například i ten ranní vlakový do Mělníku. „Po ránu jezdí nejvíce lidí do práce, do školy a tak. My, co jezdíme spěšňákem v sedm, tak si nemáme pomalu ani kam sednout. Syn teď začne chodit do školy, takže ráno tím spojem budeme jezdit,“ stěžovala si cestující Jana Müllerová.