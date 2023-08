Podjezd pod nedokončenou Baťovou dálnicí jde k zemi. Zmizí do tří dnů

Na demolici se v pondělí ráno přišla podívat spousta místních. „Je to takové smutné podívání. Já už jsem tady 55 roků a od té doby to tady pořád je se mnou. A najednou to zmizí. Byla to taková dominanta Ludkovic,“ řekla obyvatelka obce Zdeňka Žmolíková. To, že se podjezd musí zbourat, ale chápe. „Je to popraskané, teče z toho voda, je to nebezpečné,“ dodala.

Zbytečná stavba

O demolici podjezdu rozhodli zastupitelé Zlínského kraje už před dvěma lety. „Stavba je v havarijním stavu. Opadávají z ní betonové kusy, navíc je v úseku mostu přerušený chodník. Kousek od mostu je školka, chodí tudy maminky s kočárky, s dětmi, je to velmi nebezpečné místo,“ řekl náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO).

O rozhodnutí o odstranění stavby požádalo právě ŘSZK na základě kontroly podjezdu, která ukázala, že je ještě v horším stavu, než se předpokládalo. „Je to nedostavěný most, byla postavena jenom klenba a mostní závěry bez jakékoliv izolace. Její absence zapříčinila, že do objektu zatékalo, v zimě voda zamrzala a ve spárách se pak objevovaly hlavní kaverny,“ uvedl Malý. Dodal také, že demolice bude stát zhruba šest milionů korun.

Navíc stavba podle Doležela dopravně nedává žádný smysl. Dalším problémem jsou také vysoké finanční částky, které musel kraj do údržby investovat. To všechno tak nakonec vedlo k tomu, že hejtmanství rozhodlo o demolici.