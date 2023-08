SeČTeno z Královéhradeckého kraje: Přístup lidí k chataření se mění

Hradec Králové už deset let chystá nový územní plán. „Počítá s vymezenými plochami pro chatové osady, počítá také s plochami vymezenými pro zahrádkářské kolonie a také s plochami, které budou určené pro hromadnou rekreaci – typicky plovárny, kempy, případně nějaká tábořiště,“ uvedla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK). Podle ní jsou chatové osady tradičním místem, kde se chaty většinou dědí z generace na generaci.

V Osadě vycházející slunce nedaleko Hradce Králové tráví celé léto Miloš Dvořáček. Do svého domu ve městě se vrátí až na podzim – podobně jako ostatní chataři. Spolu s nimi si všímá postupné proměny kolonie – zahrádky rostou a z dřevěných chatek se stávají velké rodinné domy. „Pokud stavební úřad povolí, tak se to malinko rozšíří, udělá se patro, aby to byl takový větší komfort, ta dnešní doba je víc o tom komfortu,“ popsal Dvořáček.

Podle zastupitele Královéhradeckého kraje Martina Hanouska (Zelení) je ale přeměna chatových osad a zahrádkářských osad na trvalé bydlení problematická. „Protože ty osady nejsou připraveny infrastrukturou na to, že tam lidé trvale žijí. Nebývá tam kanalizace, je tam problém například s odvážením odpadu,“ vysvětlil.