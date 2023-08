Pardubická nemocnice kvůli odstávce elektřiny omezí příjem, rodičky musí jet jinam

V porodnici příjem omezují jako první, chtějí mít totiž jistotu, že ženy stihnou porodit ještě před tím, než bude nemocnice odkázaná na náhradní zdroje. „Ke každému porodu potřebujeme sledování plodu, to je CTG monitor, a určitě bychom potřebovali i ultrazvuk. Abychom minimalizovali veškerá rizika, tak jsme se rozhodli radši nepřijmout pacientky, které by mohly jít jinam,“ popsal přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Germund Hensel.

Během čtvrtka ještě budoucí matky přijali, na několik dní jsou ale v pardubické porodnici poslední. V noci už budou muset rodičky zamířit jinam. „Byla jsem na to upozorněná už na předchozí kontrole, takže jsem ráda, že to stihnu,“ uvedla jedna z rodiček.

Celý areál odstávka zasáhne až v sobotu, to bude po dobu devíti hodin provoz celé nemocnice odkázaný na čtyři dieselové agregáty. „Pacientů, kteří jsou hospitalizováni, se to netýká. Samozřejmě pracoviště jako intenzivní péče, ARO jsou zajištěny záložními zdroji. Týká se to primárně pacientů přijímaných,“ vysvětlil omezení ředitel nemocnice Tomáš Gottvald.

Podle ředitele se jedná o největší zásah do poskytování zdravotních služeb a do chodu nemocnice za posledních několik desítek let. Uzavřená bude lékárna, obchody i automaty. V provozu zůstanou jen evakuační výtahy.