Úzká, nebezpečná a zavalená kamiony. Rekonstrukce silnice z Dačic do Slavonic startuje

Rekonstrukce silnice z Dačic do Slavonic začíná

Cesta z Dačic směrem na Slavonice nyní vede po silnici plné zatáček a nepřehledných horizontů. Jezdí po ní hlavně nákladní auta se dřevem. „Silnice je úzká, a jak je zatížená, tak samozřejmě dochází k poruchám zejména u krajnic, které se trhají,“ popisuje dačický místostarosta Jiří Baštář (ODS).

„Pro místní je to velmi důležitá tepna. Nejezdíme po ní jenom k našemu krajskému městu, ale i směrem na Vysočinu,“ přidává se slavonický starosta Hynek Blažek (nestr.). Na rekonstrukci silnice z Dačic do Slavonic čekali řidiči hodně dlouho. Od nynějška je uzavřená křižovatka v Liščích horách až do obce Peč.

Uzavírka u Dačic řidiče zaskočila. Policisté zastavili desítky aut. Otočit se musela i Kristýna Marková, která mířila do práce v Rakousku. Obává se, že uzavírka jí cestování dost prodlouží.

Upravená křižovatka i širší silnice

Řidiči musí až do listopadu využívat objížďky. Osobní auta projedou po místní silnici. Vozy do 7,5 tuny mají dvě trasy – jedna vede přes Český Rudolec, druhá přes Studenou. „V zájmu toho, že ta komunikace je pro nás velice důležitá, to vydržíme,“ je přesvědčený slavonický starosta Blažek.

Stavbaři upraví křižovatku a silnici rozšíří. Cesta do Slavonic totiž není jen úzká, ale také nebezpečná. Za poslední čtyři roky se na ní stalo čtyřiadvacet nehod. „Jsem rád, že ta rekonstrukce bude probíhat. Zvýší se bezpečnost i kapacita této silnice,“ pochvaluje si Baštář.

Rekonstrukce je rozdělená na dvě části. Řidiči se po nové silnici svezou na podzim příštího roku.