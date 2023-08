Autobusový dopravce v Moravskoslezském kraji zůstává navzdory desítkám spojů, které nevypravil

Na autobusovém nádraží ve Vítkově ještě před víkendem cestující čekali na desítky spojů marně. První srpnový den už žádný zrušený nebyl. Výpadek pěti řidičů se totiž společnosti Z-Group Bus podařilo vyřešit. Podle jednoho z nich jsou šoféři vytížení na maximum a jezdí, jak mohou.

Zástupci společnosti a Moravskoslezského kraje navzdory zlepšení situace zasedli k jednacímu stolu, problémy s nevypravením spojů měla společnost totiž už na začátku července na Novojičínsku. Vedení kraje avizovalo, že bude chtít, aby dopravce odstoupil od smlouvy. K tomu nakonec nedošlo.

„Cestujícím se omlouváme, přijali jsme celou řadu opatření – v oblasti řízení dochází ke změně ve vrcholovém vedení Z-Group Bus, dochází a dojde k posílení všech provozoven o dispečery, zavádíme speciální prémie pro řídící pracovníky za to, že budou odjety všechny spoje,“ vyjmenoval majitel Z-Group Holding Zdeněk Zemek.

Dopravce povolá posily

Všechna tato opatření by měla společnost zavést do konce srpna. Řidiče v Moravskoslezském kraji také dlouhodoběji posílí jejich kolegové z Čech. „Předpokládám, že už to bude jezdit, doufám, že už problémy nebudou, že všichni budeme spokojení,“ věří náměstek hejtmana Radek Podstawka (ANO).

Kritický bude podle vedení kraje především začátek září - teď autobusy zatím stále jezdí v prázdninovém režimu. Společnost Z-Group kraji zatím zaplatila přes 13 milionů korun na sankcích za nevypravené spoje – za každý neodjetý kilometr to bylo sto korun.