Z-Group bus odříká spoje na Opavsku, kraj hledá způsob, jak dopravce nahradit

Momentálně je problém hlavně na Opavsku, předtím to bylo na Novojičínsku. V těchto dnech nevyjede z obce Vítkov na Opavsku přes třicet spojů, o víkendu se cestující nedočkají zhruba osmi procent autobusů. Podle Slaného by se situace měla vyřešit do konce příštího týdne. Firma chce do regionu například poslat i řidiče z Čech.

Moravskoslezský kraj sice dopravce pokutuje – penále podle náměstka pro dopravu Radka Podstawky (ANO) přesáhlo 13 milionů korun – ale zároveň začal zkoumat možnost, jak by ho mohl nahradit. Vysoutěženou smlouvu sice jednoduše nemůže vypovědět, ale mohl by to učinit sám dopravce. „K tomu ho budeme tlačit,“ předeslal Podstawka.

Miroslav Slaný však odmítl, že by se Z-Group chystala sama od smlouvy odstoupit.