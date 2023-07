Tygřice Charlota se po několikaměsíčním pobytu v zoo Hodonín stěhuje do Německa

„Poznáte to i z toho, jak se pohybuje po výběhu. Nekulhá, nepolehává, skáče, koupe se, leze na stromy a podobně. Vedle dobrého fyzického stavu to značí také to, že je spokojená. Její psychické rozpoložení jde poznat z energie, kterou do každé aktivity dává. Dobře také reaguje na své chovatele, neodmítá potravu a podobně,“ sdělil ředitel zoo.

Tygřici loni zabavila Česká inspekce životního prostředí z nelegálního chovu, kde vyrůstala jako domácí mazlíček. Zoo zvíře přijala v srpnu jako tříměsíční mládě, které bylo zvyklé jen na lidský kontakt. Snahou chovatelů tak vedle vhodných podmínek a péče bylo také zajistit, aby nebyla ve stresu z jiných zvířat a osvojila si chování typické pro svůj druh.

„S kolegy jsme byli postaveni před úkol, který jsme nikdy nedělali. Nikdy jsme neměli v lidské péči mládě tygra. Od začátku jsme chtěli zastavit nepřirozené chování, místo láhve jsme ji chtěli krmit z mísy a pracovat v chráněném kontaktu. Tygřice byla ale malá a kontakt potřebovala, takže zprvu to tolik nešlo. Měla jen sací reflex a mléko nasávala nosem,“ popsal začátky chovatel kočkovitých šelem Jiří Hlásenský.

Charlota byla v částečném kontaktu i s ostatními tygry

Postupem času se chování podařilo změnit. Pracovníci zahrady ji umístili do výběhu tygrů ussurijských, přičemž jeho původní obyvatelku na nutnou dobu přesunuli do náhradních prostor. S ostatními tygry Charlotu z bezpečnostních a etických důvodů nespojili, měla ale možnost kontaktu přes mříže. „Ze začátku se bála a byla agresivní, dnes už je to ale jiné,“ dodal Hlásenský.