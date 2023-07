Vrchní soud potvrdil doživotí Adolfu Hlubikovi, který v Olomouci zvraždil pracovnici herny

Po slovní potyčce, kdy se žena snažila uchopit zbraň a následně usedla do židle, ji z necelého metru střelil do hlavy. Podle soudu se vše odehrálo za 51 sekund. Veškeré jednání pachatele bylo zachyceno na kamerovém záznamu.

Žena bojovala o život skoro rok

Pracovnice herny v nemocnici bojovala deset měsíců o život. Letos v březnu zraněním podlehla. Po zavražděné ženě zůstala nezletilá dcera, se kterou žila sama. Soud jí přiznal odškodné milion korun, Hlubik má také zaplatit zhruba čtyři miliony korun zdravotní pojišťovně.

Hlubik konflikt nepopíral. U soudu však tvrdil, že mířil do ramene a poukazoval na to, že má vážně poškozený zrak. Jeho obhájce nesouhlasil s právní kvalifikací vraždy, podle něj Hlubik nejednal s úmyslem usmrtit poškozenou. „Když jsem vystřelil, neřekla ani au, nevěděl jsem, že je střelená. Kdybych věděl, že je střelená, sedl bych hned na první vlak a ujel bych, nečekal bych tady v Olomouci,“ řekl.

Podle soudu šlo ale o cílené směřování zbraně do bezprostřední blízkosti k hlavě poškozené. „Obžalovaný chodí sice se slepeckou holí, ale v onen den si ji uložil do úschovny na hlavním nádraží a následně je zachycen, jak si čte noviny a poté vstupuje do herny. Nepochybujeme, že zrakové postižení má, ale je nepochybné, že se to na samotném skutku neprojevilo,“ uvedl předseda senátu.