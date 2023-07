Muž si stěžoval na hudbu v Prachovských skalách. Objevily se pak proti němu plakáty s hanlivým popiskem

Pavel Kracík z Jičína upozornil správce Prachovských skal na hlasité koncerty na turistické chatě. Vzápětí zaplavily centrum města jeho portréty s hanlivým popiskem, že je udavač.

„Situace, kdy jsou občané, kteří se zajímají o dění kolem sebe a upozorní na nezákonnou činnost, dehonestováni termínem udavač, je situace, která je zcela nepřípustná a která nás vrací hluboce před rok 1989,“ komentoval aktivitu neznámého pachatele Kracík.

Vedení města nařídilo strážníkům, aby portréty za sloupů odstranili. „Je naprosto nepřijatelné vylepovat takovéto plakáty a někoho takhle urážet,“ reagoval místostarosta Jičína Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Radnice totožnost pachatele zná, zaznamenaly ho kamery

Také pořadatelé koncertů v Prachovských skalách se od vylepených plakátů distancovali. „Je to těžce za hranou, my s tím nesouhlasíme. Dotyčný člověk by za to měl být potrestán,“ komentoval provozovatel chaty a pořadatel koncertů Jan Rampas.

Poškozený podal podnět státní zástupkyni k vyšetření. Pachatele zachytily v ranních hodinách při výlepu kamery v ulicích. Radnice jeho totožnost zná.