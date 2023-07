Mostečtí strážníci posilují na léto hlídky

Kontroly provádějí strážníci v problémovějších lokalitách města skoro nepřetržitě. „Vypsali jsme i přesčasy pro strážníky do problémových úseků, takže máme co nejvíce pěších hlídek,“ uvedl ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol.

Jednou z téměř nepřetržitě kontrolovaných lokalit jsou Stovky. Strážníci tam nejčastěji řeší rušení nočního klidu nebo znečišťování veřejného prostranství.

Lepší mobilita hlídek

Ročně přijmou mostečtí strážníci asi čtrnáct tisíc hlášení. Nyní je to však skoro třikrát víc než před deseti lety. K zásahům se navíc musí dostat rychleji. „Využíváme pro lepší mobilitu i cyklohlídky, strážníka na motocyklu a samozřejmě máme i rekordní počet asistentů prevence kriminality,“ popsal Hrvol.

Hlídky se momentálně zaměřují třeba na pořádek u mosteckého jezera. „Obyvatelé často prosí o to, aby strážníci byli víc vidět. A to jak strážníci, tak asistenti (prevence kriminality). A samozřejmě my se snažíme jim vyhovět,“ uvedl ředitel strážníků.