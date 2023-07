Škole v Trutnově hrozí kvůli narušené statice demolice

Budova školy v Trutnově je stará asi sto let, její poškození je teď vidět i zvenku. Veškeré práce se kvůli narušené statice musely zastavit, místo je ohraničené policejní páskou, do areálu nikdo nesmí. „Nejpravděpodobnější je, že dojde k demolici, a to do dvou měsíců. Následně se začne vymýšlet projekt na novostavbu,“ uvedl mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Studenti se v září nebudou moct vrátit do žádné části areálu, je tak třeba najít nejen prostory pro teoretickou výuku, ale také místo pro odborný výcvik pekařů a instalatérů. „U instalatérů budeme mít trochu problém, protože prostor pro instalatéry musí být zkolaudován pro tyto účely,“ uvedla ředitelka školy Petra Jansová.

Nehoda v budově školy ale způsobila i další problémy. Nachází se totiž u hlavního tahu městem, momentálně tak musel být uzavřen jeden jízdní pruh i chodník.

Praská i škola v Prušánkách

Naopak na rekonstrukci stále čekají žáci základní školy v Prušánkách u Hodonína. Přímo ve třídách jsou zhruba pěticentimetrové trhliny ve zdi. „Škola se hýbe, protože je postavená na špatných základových poměrech, a konstrukční systém není příliš vhodně zvolen,“ konstatoval statik Jiří Ilčík.

Generální oprava základů prušánecké školy má začít příští rok na podzim, vyčíslená je zatím na sedmdesát milionů korun. Teď praskliny alespoň částečně opravují a nadále monitorují, některé místnosti ale budou muset zůstat zavřené.