Řidiči na Tomkově náměstí v Brně jezdí po novém mostě zatím jedním pruhem a v kolonách

„Režim jedna plus jedna potrvá do 18. srpna. Bude rozdělen do dvou etap. Od 15. července je v celé délce stavby a od 1. srpna bude pouze na křižovatce Rokytova,“ popsal opatření ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Od 18. srpna se bude vytíženým místem opět jezdit v režimu dva pruhy v každém směru.

Další omezení je v plánu na konec roku. „Dělníci nyní snáší provizorní konstrukci mostu, po kterém dosud byla vedena doprava. Hotovo by mělo být do týdne. Následovat bude demolice druhé poloviny původního mostu,“ dodal ředitel.

Vytížený úsek Tomkova náměstí a dlouhé kolony. 🚘🚛 Silničáři tam o víkendu omezili provoz jen na jeden pruh v obou směrech. Pokračují totiž ve výstavbě mostní estakády. Komplikace tam potrvají měsíc, pak se práce přesunou na další část. pic.twitter.com/PRjscLAkAU — Události Brno (@UdalostiBrno) July 18, 2023

Stavba úseku brněnského okruhu s názvem Tomkovo náměstí a Rokytova zhruba za dvě a půl miliardy korun začala před více než dvěma lety. „Od začátku je velice náročná. Od soboty se poprvé jezdí po nových konstrukcích a hned, co jsme změnili dopravu, tak máme plně nasazenou techniku. Po demolici starého mostu chceme začít s budováním pilot pro nový most, budeme také pokračovat v pravé části estakády směrem na Vinohrady,“ uvedl Vilém Huryta za zhotovitele Firesta-Fišer.