Praha 9 otevřela novou školu. V celém městě je teprve druhá od devadesátých let

V hlavním městě vznikla nová základní škola – od 90. let teprve druhá. Stojí ve Vysočanech a pojme osm stovek žáků. Radnice Prahy 9, která za stavbu zaplatila 570 milionů korun, chce navázat stavbou další školy na sousedním pozemku. Podle starosty Tomáše Portlíka (ODS) by to měla být střední škola, její příprava ale zabere ještě několik let.