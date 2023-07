Soud povolil ochráncům přírody účast v územním řízení ke stavbě domu v Hradci. Verdikt může ovlivnit i jiné případy

Pietní místo s kaplí a hřbitovem, ale také lokalita, kde žije 29 zvlášť chráněných druhů živočichů, jako je například plch velký, netopýři nebo motýli modráskové. To je hradecký Kopec svatého Jana. Developer tam chce místo zbořeného zámku postavit rezidenční bytový dům. V souladu s územním plánem požádal o územní rozhodnutí.

„Je to v geologicky nestabilním území. Po všech stránkách prostě nevhodné území pro umístění takového objektu,“ upozornil předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Orlice Adam Záruba.

„To je nejlepší prales v Hradci Králové a celém okolí. Pro nás je zcela zásadní tuhle lokalitu uhájit. My jsme se do toho řízení přihlásili, protože se stavbou nesouhlasíme, není to populární, ale chceme ji prostě zablokovat,“ poznamenal další člen svazu Martin Hanousek.

Důležitý judikát

Ekology odmítl magistrát, hejtmanství i krajský soud. Nejvyšší správní soud vše zrušil. Účast v územním řízení jim povolil s odkazem, že spolky mohou být přítomné tam, kde se rozhoduje o kácení dřevin mimo les a chráněných druzích rostlin a živočichů.

„Je to určitě důležitý judikát, který se bude používat v budoucnu. Těžko říct, jestli to někdo bude zneužívat,“ reagoval na verdikt starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák (nestr.)

„Toto rozhodnutí negativně ovlivní délky stavebních a územních rozhodnutí a to, zda bylo správné, nebo ne, rozhodnou budoucí generace,“ řekl majitel stavební firmy z Hradce Králové Petr Smola.

Ekologové vyzvali hejtmanství, aby kopec prohlásil za přírodní památku. A radnici, aby nabídla stavebníkovi jiné pozemky a směnu.

„Nedali jsme se, dotáhli jsme to až do konce a myslím si, že to teď může mít význam právě i pro jiné spolky v podobných kauzách po celé České republice,“ řekl Záruba.

Těsně před zahájením řízení u Nejvyššího správního soudu developer svoji žádost o územní rozhodnutí na bytový dům stáhl.