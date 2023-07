Okolní pozemky se po vypuštění Jahodnice zřejmě daly do pohybu. Chataři čekají, zda to přitékající voda zastaví

video Události v regionech: Pozemky kolem nádrže Jahodnice se daly do pohybu

Praskliny v betonu pod linoleem, dveře drhnoucí o podlahu nebo škvíry mezi stupni schodiště značí, že podloží pod chatou v obci Úbislavice není beze změn. „Podle mého názoru to vybagrovali moc a ten svah nemá protitlak, je to hlína nebo písek, tak jim to celé ujelo,“ míní chatař Richard Urban.

Řeč je o odbahnění vodní nádrže Jahodnice, které dva roky provádělo Povodí Labe. Nádrž byla vypuštěná, chatová oblast se rozkládá ve svahu nad ní. „Máme z toho obavy, vedle soused má také dlažbu prasklou, prostě jede to,“ řekla chatařka Jana Kopecká.

Kromě odstranění sedimentu Povodí rekonstruovalo hráz nádrže. Dílo nyní území pod sebou ochrání před dvacetiletou vodou. Lidé ale hlavně čekají na to, zda napouštěná voda pohyb okolní půdy zabrzdí. „Doufejme, že se tyhle procesy zastaví, ale nevíme, nemáme na to v tuto chvíli žádný hydrogeologický rozbor,“ uvedl starosta obce Úbislavice Ivan Plachý (nestr.)

Bez písečné pláže

Sama obec chtěla u okraje nádrže zřídit písečnou pláž, Povodí Labe ale žádnou úpravu břehů nepovolilo. „Není možné je doplňovat jakýmkoliv materiálem, který by se při kolísání hladiny opět splavoval do nádrže,“ zdůvodnila mluvčí Hana Bendová.

Stabilizací svahu se Povodí na čerstvě ukončeném díle nezabývá. Radnice zatím vyčkává, jak opětovný tlak vody na pozemky zapůsobí. Nádrž se bude odhadem napouštět ještě zhruba rok.