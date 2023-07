Do Vizovic míří tisíce fanoušků tvrdé hudby, ve Zlíně musejí počítat s dopravními komplikacemi

Už od středy se ve Vizovicích pohybují policisté z několika obvodních oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení, dopravní policisté i kriminalisté. Na festivalu nebudou chybět ani policejní kynologové a jízdní policie. „Stanovými městečky budou projíždět policisté na čtyřkolkách,“ doplnila mluvčí.

Policistům budou jako součást hlídek pomáhat rovněž nováčci z Útvaru policejního vzdělávání z Holešova na Kroměřížsku. „K dispozici mají muži zákona mimo jiné techniku Letecké služby Policie České republiky, kterou budou využívat v nočních hodinách v závislosti na aktuální situaci a konkrétních podmínkách,“ přiblížila Kozumplíková.



ZLÍNSKÝ KRAJ: Ve Vizovicích na Valašsku i přes nepřízeň počasí právě odstartoval Masters of Rock. Policisté dohlíží na dopravu, parkování a prochází stanovými městečky. Hlídejte si svoje věci! #policiezlk pic.twitter.com/m9TFGPyWz4 — Policie ČR (@PolicieCZ) July 13, 2023

Návštěvníci festivalu mohou narazit na problémy už při průjezdu Zlínem

Řidiče policie vyzvala k respektování dopravního značení a pokynů policistů a pořadatelů. „Parkovat lze výhradně na místech k tomu určených, kterých je v okolí areálu dostatek. Vyzýváme zejména k využití centrálního parkoviště po pravé straně s příjezdem od obce Zádveřice po takzvané staré Zádveřické,“ upozornila policejní mluvčí.

Policisté také apelují na to, aby byli opatrní i ti řidiči, kteří Vizovicemi jenom projíždějí. Lze totiž očekávat, že se bude v ulicích města pohybovat spousta chodců. „Na silnici I/49 vedoucí ze Zlína do Vizovic bude u Vizovic vybudován koridor pro chodce,“ uvedla Kozumplíková. Motoristé by měli podle ní také dodržovat stanovenou rychlost a dbát opatrnosti.

Na problémy v dopravě mohou řidiči přijíždějící na festival narazit už ve Zlíně, kde momentálně probíhá rekonstrukce rušné třídy Tomáše Bati. Doprava je tam svedena do jednoho jízdního pruhu. Práce na průtahu krajským městem budou probíhat v několika etapách.