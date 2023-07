Přivaděč v Teplicích bude z tichého asfaltu, obnova má zvýšit bezpečnost

Životnost vozovky je podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby, Jana Rýdla prakticky na konci. „Ačkoliv se mnohým řidičům možná zdá, že by ještě něco snesla, tak je to pohled z devadesátikilometrové rychlosti. Podrobná diagnostika ukázala na začátek závad. Pokud bychom to nechali ještě jednu nebo dvě stavební sezony, došlo by k takové destrukci, že bychom museli jít hlouběji a organizovat uzavírku na déle,“ vysvětlil.

Na vozovce je řada poruch, jako jsou příčné a podélné trhliny, výtluky a porušena je obrusná vrstva v důsledku zestárlého asfaltového pojiva a velké intenzity provozu těžkých vozidel. Povrch komunikací degraduje. Po teplickém přivaděči na dálnici D8 projede v průměru sedmnáct tisíc aut denně, z toho tři a půl tisíce nákladních.

Práce zahrnují výměnu povrchu a výměnu dilatačních mostních závěrů na dvou bystřanských mostech. Rozděleny jsou do deseti etap až do konce listopadu. „Teď pracujeme na místech, která umožňují průjezd pro veškerou dopravu, byť zúženými pruhy. Nechceme komplikovat dopravu, pokud to bezpodmínečně nepotřebujeme,“ řekl Rýdl.

Obě čerpací stanice v úseku zůstanou po celou dobu prací v provozu. Semafory se objeví na trase na začátku srpna. Pokud budou vznikat kolony, bude provoz řídit člověk. V úseku položí dělníci nízkohlučný asfalt. Po výměně povrchu, kde v minulosti bylo několik vážných a tragických dopravních nehod, garantuje ŘSD výrazné zlepšení protismykových vlastností při zachování sklonu vozovky.