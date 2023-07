Ostrava chce vrátit život do lesoparku Benátky. Mluví se o tom dvacet let a bude ještě nejméně dva další

Benátky na pomezí ostravské Nové Vsi a Hulváků byly za první republiky oblíbenou rekreační destinací s koupalištěm, rybníky a výletní restaurací. Od konce devadesátých let je to ale místo, pro které se nepodařilo najít využití. Současné vedení města chce dotáhnout do konce projekt z posledních let a lesopark znovu proměnit ve sportovně-odpočinkový areál.