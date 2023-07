Pohotovost v Pardubické nemocnici je o prázdninách většinou zavřená. Nejsou lékaři

Pardubická nemocnice nemá lékaře, kteří by sloužili na pohotovosti pro dospělé. Většinou je proto o prázdninách zavřená. Desítky lidí denně musejí do čekáren specializovaných ambulancí, kde často stráví i několik hodin. Nemocnice i kraj jako zřizovatel vidí hlavní problém v nedostatku praktiků, kteří by o pohotovostní služby v Pardubicích měli zájem.