Nápor na uprchlická centra polevuje. Ukrajinci přicházeli kvůli odebrání příspěvku na bydlení

Po odebrání příspěvku na bydlení se náklady na něj zvedly některým válečným uprchlíkům, kteří nalezli útočiště v Česku, tak, že jim pak nezbývá už téměř nic. „Více než 70 procent svého platu musím platit za nájem. Zůstane mi malá částka, asi tři tisíce a půl na člověka,“ popsala Julia Šostak, která pracuje v neziskové organizaci sociálních služeb Ratolest v Brně a se svými dvěma dětmi bydlí v Jundrově.

Český stát bude dál bydlení platit jen zranitelným skupinám. K nim zařadil děti do 18 let, studenty českých vysokých škol, seniory nad 65 let, lidi s postižením a jejich pečující osoby, těhotné ženy a osoby pečující o děti do šesti let.

Pro mnoho běženců byla ale změna pravidel nejen nepříjemná, ale hlavně nepřehledná. Ve velkém proto přicházeli do uprchlických center, aby si vyjasnili, zda se jich změna poskytování příspěvku na bydlení týká.

„Lidé přícházeli, ptali se, jak to bude, jak ten systém bude nastavený, co potřebují dopředu nachystat,“ vylíčila Angelina Libezny z jihomoravského Centra pro cizince. Nápor podle ní vyvrcholil v pondělí, nyní již polevuje.