Kvůli modernizaci zabezpečení nejezdí část linky A pražského metra, výluka potrvá do neděle

Ode středy do neděle 9. července nejede v Praze metro na lince A mezi stanicemi Želivského a Depo Hostivař. Dopravní podnik tam bude vyměňovat zabezpečovací zařízení za modernější. Cestující mohou místo metra využít náhradní tramvaj XA nebo běžné linky tramvají a autobusů. Kvůli opravě trati je od 1. do 9. července zastaven provoz metra také na trase C mezi Pražským povstáním a Muzeem.