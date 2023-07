Svitavy chtějí zvýšit bezpečnost provozu ve městě, hodlají přidat nové jednosměrky

Do konce tohoto roku by měly být jednosměrné ulice poblíž parku Jana Palacha. Ten je nedaleko kruhového objezdu na I/34, blízko sídlí například městská policie nebo městský odbor dopravy. „V návrhu úpravy dopravy jsme vycházeli z toho, jak to v území vypadá nyní, kdy je v podstatě jeden jízdní pruh zabrán stojícími vozidly. Respektujeme tedy to, jak jsou zde řidiči naučeni jezdit a parkovat,“ ujistil Čížek.

Město má dopravně-inženýrské analýzy, které posuzují dopravní situaci, sleduje bezpečnost, plynulost, dopravní značení. Podle nich postupně zavede změny, jednou z prvních úprav je právě zavedení jednosměrných ulic.

„Na dopravní systém, který zavede jednosměrné ulice, je nutné pohlížet jako na celek. Zavedením jednosměrky v jedné ulici, které by se tak z hlediska dopravy ulevilo, by totiž mohlo lehce zapříčinit dopravní kolapsy v ulici vedlejší. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli začít řešit vždy nějaké menší území ve městě, ve kterém jsou jednosměrné ulice především z bezpečnostních důvodů potřeba,“ řekl Čížek.