Další rezignace na domažlické radnici. Končí místostarosta a radní z ANO

Naopak dosavadní místostarosta Viktor Krutina (Piráti) se posunul na post prvního místostarosty, druhým místostarostou byl Kříž. Do rady města se kromě lidovců vrátili také zástupci Sdružení pro město Domažlice (SPMD), které mělo do loňska posledních 16 let post starosty. Odvolání starosty podpořili i někteří zastupitelé z kandidátky ANO. „Rozhodl jsem se rezignovat na základě zklamání ze situace, která v Domažlicích nastala, a rozštěpení ANO,“ uvedl pro Deník Kříž.

„Nechci už být ani zastupitelem, nechci mít s vedením radnice nic společného. Za 13 let, co jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem se nikdy nedostal do stavu, že bych chtěl rezignovat. Udělal jsem to i s ohledem na rodinu, abych na ni měl víc času,“ doplnil Kříž. Všetečka na rozdíl od Kříže podle listu skončil jen jako radní a zastupitelem zůstává.

„Je to jejich svobodné rozhodnutí, já ho respektuji. Místo místostarosty je připraveno pro naše partnery, z jejichž strany on vzešel. Takže uvidíme, až se k tomu vyjádří. Nejbližší zasedání zastupitelstva je na konci srpna, tudíž je dost času si nechat projít vše hlavou,“ uvedl pro Deník starosta Antoš.

Je možné, že rada města už zůstane pětičlenná a ANO v ní nebude. Pokud takový návrh nové vedení předloží, měl by projít těsnou většinou 11 hlasů z 21 zastupitelů. K nové vládnoucí koalici je totiž odhodlán přidat se Jan Benc (ANO). „Pokud návrh bude předložen, pro pětičlennou radu budu hlasovat,“ citovala MfD Bence. Souhlasil by i s tím, kdyby město mělo jen jednoho místostarostu místo dosavadních dvou.

V jedenáctitisícových Domažlicích volby vyhrálo ANO s podporou nezávislých. Získalo pět z jedenadvaceti členů v zastupitelstvu stejně jako druhé SPMD. Uskupení Vždy Domažlice –⁠ KDU-ČSL a nezávislí mají tři zastupitele stejně jako ODS, po dvou zastupitelích mají Piráti a SPD a jedno křeslo získaly Domažlice pro všechny.