Oprava silnice v centru Zlína omezí MHD, očekává se zpoždění spojů, zastávky se posunou

Silnice I/49 se bude opravovat v úseku od křižovatky třídy Tomáše Bati s Antonínovou ulicí po křižovatku Štefánikovy ulice a ulice Osvoboditelů. Práce budou rozděleny do několika etap za částečných uzavírek, kdy bude doprava včetně MHD přesunuta do pravého nebo levého jízdního pruhu.

V první etapě, od 10. do 14. července, bude MHD bez omezení. Od 15. do 20. července se bude pracovat v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy na náměstí Práce, doprava bude svedena do levého pruhu. Zastávka MHD Poliklinika se přesune na provizorní stanoviště před křižovatkou s ulicí Šedesátá. „Autobusy linky číslo 38, které vyjíždějí z Šedesáté ulice, projedou nejdříve přes obratiště Antonínova, aby se také dostaly k provizorní zastávce Poliklinika,“ přiblížil vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.

Od 21. července se silničáři posunou do druhé etapy, úseku od křižovatky ulic Štefánikova a Březnická po křižovatku ulic Štefánikova a Gahurova. Zastávka Náměstí Práce zůstane v provozu, vozidla ale nebudou moci odbočovat ze Štefánikovy ulice do Gahurovy směrem na sídliště Jižní Svahy. „Trolejbusy na Jižní Svahy, tedy linky číslo 6, 10 a 14, proto budeme posílat zajížďkou kolem kostela. Na zastávkách Školní a Náměstí Míru zastavovat nebudou,“ zmínil Tesař.

Zrušení garantovaných přestupů, spoje nebudou čekat

Od 26. do 30. července se bude ve stejném úseku opravovat pravý jízdní pruh a záliv zastávky Náměstí Práce. Zastávka bude posunuta o několik desítek metrů. „V této době budou na zastávce Náměstí Práce zrušeny všechny garantované přestupy. Vozidla MHD zde na sebe z prostorových důvodů nebudou moci čekat,“ zdůraznil vedoucí dispečer.

Od 31. července by se měli silničáři přesunout do úseku od křižovatky ulic Štefánikova a Gahurova po křižovatku s ulicí Osvoboditelů, do 5. srpna se bude pracovat v levém a středním jízdním pruhu a zastávka Školní bude v provozu bez omezení. Poslední fází obnovy povrchu silnice bude od 6. do 12. srpna práce na pravém jízdním pruhu Štefánikovy ulice včetně zálivu zastávky Školní, která bude kvůli tomu o několik desítek metrů dočasně posunuta. „V této době budou na zastávce Školní zrušeny všechny garantované přestupy mezi linkami, protože zde vozidla MHD nebudou moci na sebe čekat,“ řekl Tesař.

Protože nebude možné odbočit z náměstí TGM do Štefánikovy ulice, bude upravena trasa spojů linky 31P od Památníku Tomáše Bati. „Autobusy této linky pojedou rovně po Gahurově ulici, před nadjezdem odbočí na Vodní, otočí se na okružní křižovatce a přes Gahurovu ulici se levým odbočením vrátí na svou trasu ve Štefánikově ulici a na zastávku Školní. Při této zajížďce autobus linky 31X nebude zastavovat na zastávkách U Zámku,“ uzavřel mluvčí.