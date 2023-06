Jižní tangenta u Českých Budějovic je v provozu. Propojí dálnici D3 a silnici I/3

Jižní tangenta navazuje na silnici I/3, která spojuje Český Krumlov a České Budějovice. V budoucnosti odvede dopravu z jižní části regionu před Českými Budějovicemi na budovanou dálnici. „Pevně doufám, že za rok se otevře dálnice D3, aby tato stavba měla smysl, a naplní se její funkce,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) jsou České Budějovice jediným krajským městem, do něhož se nestaví dálnice z Prahy. „Chceme, aby to znělo na vládě jako jasný signál. Dříve budeme napojeni na rakouské metropole než na tu českou, což je trochu ostuda. Tangenta pořád nevede na dálnici, ale věřím, že se toho brzy dočkáme,“ poznamenal Kuba.

Nově otevřenou silnici kromě kraje financoval Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie. Na Jižní tangentě, jejíž stavba trvala dva roky, se nachází dva kruhové objezdy. Do budoucna by měla existovat i druhá část této cesty. Od D3 povede mezi Plavem a Vidovem a za Novou Vsí se napojí na silnici mezi Českými Budějovicemi a Trhovými Sviny.

V provozu je nyní sedmdesát kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026. „Dnes jsme představili výhled budování dopravních staveb na dalších deset let. A počítáme i se středočeskou částí D3, jako projektem PPP (spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pozn. red.),“ sdělil Kupka.