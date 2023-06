Pražské zastupitelstvo kývlo na dokončení Nové Palmovky. Vypíše tendr za 1,9 miliardy

Nedokončená ruina by měla přestat hyzdit oblast pražské Palmovky. Městské zastupitelstvo odsouhlasilo téměř dvoumiliardový tendr na její dostavbu. Po dokončení by se do budovy nazvané Nová Palmovka měla přestěhovat Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Zároveň se má objekt, který kdysi chtěla použít Praha 8 jako svoji novou radnici, stát ústředím nové obytné čtvrti.