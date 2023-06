Z jihomoravských kolejí odjíždějí poslední staré vagony, kraj už má všechny nové vlaky kromě jednoho

Škoda zdůvodnila zdržení tím, že kvůli pandemii covidu-19 i kvůli rusko-ukrajinské válce jí chyběly některé komponenty. Kraj se chystá ji za zpoždění pokutovat, radní pro dopravu Jiří Crha (ODS) však uvedl, že zatím nedokáže říct, kolik bude od plzeňské strojírny žádat. „Pokud tam budou uplatněny sankce, tak to vyplyne ze smlouvy,“ řekl.

Všechny Moravie měly být v Brně do konce minulého roku, nakonec se podařilo dodat všech 36 jednotek, na které dostal kraj evropský příspěvek, až o půl roku později. Do konce června bude i poslední z nich, na niž ale již kraj dotaci nepoužil.

Zpoždění dodávek nebylo jediným problémem s novými jednotkami. Potíže byly i s jejich uváděním do provozu. Některé Moravie vydávaly velký hluk, nefungovaly jim dveře, rozbíjely se také měniče napětí. S tím však je kraj smířen. „Řekl bych, že jsou to běžné dětské nemoci při zařazování nových strojů,“ poznamenal Jiří Horský – ředitel organizace KORDIS JMK, která pro kraj objednává a organizuje veřejnou dopravu.

S nástupem Moravií končí v Jihomoravském kraji 80. léta. Nové jednotky tam totiž nahradily staré vlaky, které ještě jezdily v barvách Českých drah – lokomotivy ze 70. let přezdívané Plecháč, vozy východoněmecké výroby z konce 80. let, a také jednotky ze 60. let přezdívané Tornádo, které ale dojezdily již loni.

Jak podotkla mluvčí drah Vanda Rajnochová, s nasazením starších vlaků na jižní Moravě dopravce původně letos již nepočítal. „České dráhy musely několik měsíců udržovat na jižní Moravě starší soupravy, aby nahradily později dodané elektrické jednotky Moravia a Jihomoravský kraj nemusel kvůli chybějícím jednotkám rušit osobní vlaky,“ uvedla.