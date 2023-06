Na místě staré úpravny vody v Liberci vzniká nová. Má pomoci vysychajícím obcím z okolí Turówa

Nová machnínská úpravna vody začala vznikat v místě, kde již jedna byla. Vznikla v meziválečném období, ale posledních dvacet let se již nepoužívala – vody bylo dost. V poslední době ale hladina podzemní vody v příhraničí poblíž Hrádku nad Nisou klesá s tím, jak se za hranicemi v Turówě těží čím dál hlouběji.

Stavba úpravny bude hrazena především z fondu, který spravuje Liberecký kraj, ale peníze do něj dala polská vláda a vlastník turówského dolu. Jeho vznik byl součástí česko-polské dohody, v níž Praha souhlasila se stažením evropské žaloby na sousední stát. Z fondu půjde 108,5 milionu korun z celkových 164,5 milionu. Zbylých 56 milionů budou evropské peníze z Operačního programu životní prostředí.

Ve Fondu Turów je podle něj nyní téměř 896 milionů korun, které poslouží na podobné stavby, jako je nová úpravna vody v Machníně. „Princip je jednoduchý – to, co nejde zafinancovat z evropských nebo národních dotací, budeme kofinancovat z Fondu Turów,“ uvedl hejtman. Po obnově machnínské úpravy bude potřeba také postavit potrubí, které dovede vodu tam, kde je potřeba. K tomu poslouží nový přivaděč do Uhelné.

„Nebude se stavět celý, tři kilometry se budou rekonstruovat a čtyři kilometry budou úplně nové,“ uvedl ředitel vodárenské společnosti Špičák. Náklady firma odhaduje na více než 300 milionů korun. Dalších 155 milionů bude stát výstavba vodovodů v lokalitách, kde je voda potřeba, uvedl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka (SLK). „Máme vysoutěženého zhotovitele, máme vodoprávní povolení, a jakmile se spustí na Státním fondu Životního prostředí výzva, která by měla podpořit rozvoj vodárenské infrastruktury pitné vody, tak okamžitě podáváme žádost a budeme čekat, jak dopadneme. Chci věřit, že příští rok se vodovod ve Václavicích spustí,“ řekl.