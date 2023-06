Firma plánuje rozšířit těžbu vltavínů u Nesměně. Místní protestují, obávají se ničení krajiny

V obci je to téma už několik desítek let. Že by se provoz místní pískovny, kde se těží i vltavíny, měl zvětšit, je pro řadu místních nepředstavitelné.

„Dobývací prostor by se měl rozšířit o zhruba třicet hektarů,“ uvedl starosta Ločenice Jaroslav Bína (BEZPP).

Aktuálně je projekt ve zjišťovací fázi a firma se musí domluvit s jednotlivými majiteli pozemků na jejich odkupu.