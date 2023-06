Studenti se do budovy Gymnázia Kladno po pádu části štítu vrátí v úterý

Studenti se do Gymnázia Kladno vrátí v úterý, po pádu části štítu byla výuka do přerušená. V pondělí čeká studenty náhradní program. Hlavní vchod budovy zůstane uzavřený, sloužit bude vstup ze dvora, do kterého vede ochranný tubus. K opravě dojde o prázdninách.