Na řadě míst, kde je v Praze potřeba třicítka, už podle politiků je. Aktivisté ji ale chtějí jako pravidlo, ne výjimku

Veronika Holcnerová z pořádajícího hnutí Poslední generace ovšem upřesnila, že ambicí aktivistů není, aby se muselo jezdit maximálně třicítkou úplně ve všech pražských ulicích včetně magistrály nebo vnitřního okruhu. Připustila, že jsou v Praze velké oblasti, kde omezení na 30 kilometrů za hodinu již platí, rozdíl by podle ní byl hlavně v tom, že by k tomu nebyly potřeba dopravní značky. „My chceme převrácení logiky – aby byla třicítka základní rychlostí ve městě a jakákoli jiná rychlost, aby z ní byla výjimkou. (…) Netvrdíme, že na všech páteřních tazích musí být třicítka,“ uvedla.

Samotného principu zklidňování dopravy se Scheinherr zastal. S odkazem na výzkumy z Velké Británie a Švýcarska i zkušenosti z oblastí Prahy, kde je rychlost snížena na 30 kilometrů za hodinu, uvedl, že nehodovost klesá o 30 procent, střetů s chodci ubývá o 50 procent a také se o čtvrtinu snižují emise. To je podle něj proto, že auta při nižší rychlosti méně zrychlují a zpomalují. „Což jsou okamžiky při jízdě automobilu, kdy dochází k největším emisím,“ podotkl. Menší je při provozu rychlostí do 30 kilometrů za hodinu místo padesátky také hluk – o dva až čtyři decibely.

Předseda klubu SPOLU v celopražském zastupitelstvu Tomáš Portlík (ODS) ale považuje požadavky Poslední generace za zbytečné právě proto, že třicítka v některých městských částech mimo hlavní tahy již platí. „Třicítka se v mnoha městských částech zavádí a je na mnoha místech. Není to tak, že se doprava nezklidňuje, ale je to plynulý proces. Myslím, že takové formy protestů věc ve finále poškozují,“ řekl.

Podle Portlíka to tak ale není. „Pravicový politik neupřednostňuje jednu formu dopravy, ale chce svobodu, chce, aby si člověk mohl vybrat, aby si mohl sám zvolit, jakou cestu do práce či jinam zvolí, a vytvářet mu k tomu podmínky,“ shrnul.

„V rezidenčních ulicích se sníží doprava o desítky procent, což ukazují měření a dopravní modely. Přesunou se na páteřní komunikace – na magistrálu a hlavně do tunelu Blanka, který kvůli tomu byl budován a všichni politici, co ho budovali, prohlašovali, že ten nám pomůže se zklidněním dopravy. Tam naroste doprava o dvě až čtyři procenta,“ vyčíslil.

Zejména z pozice starosty Prahy 9 je Tomáš Portlík i proti tomu, aby byl zpoplatněn vjezd do Prahy 1 pro tranzitní dopravu, o čemž se v poslední době hovoří a počítá s tím i náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Stejně jako někteří další starostové se obává, že se v důsledku více aut přesune do jiných městských částí. „Problém, kterého se zbavím u sebe před barákem, přesunu k sousedovi,“ charakterizoval takové řešení s ucpanými ulicemi Starého Města a Malé Strany.

Urbanista: Města se desítky let stavěla hlavně pro auta

Architekt a urbanista z kanceláře Jakub Cigler architekti Peter Bednár v 90‘ ČT24 poukázal na to, že se města v posledních desítkách let stavěla tak, aby co nejvíce vyhovovala automobilové dopravě. To by se podle něj mělo do budoucna změnit především.

„Ve všech zemích, které jsou bohatší než my, je tam vyšší kvalita života a stále jsou průmyslové a mají i mnoho úspěšných automobilek, mají zároveň města, kde automobily omezují ve prospěch všech ostatních typů dopravy,“ upozornil.

Problémem aut je podle něj hlavně to, že jsou velká a při parkování i při jízdě zabírají hodně místa. „Auto zabírá ve městě minimálně 140 metrů. Chodec zabírá metr, člověk, co je v MHD, zabírá půl metru až metr,“ srovnal.