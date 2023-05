Muži, který vjel autem do domova seniorů, potvrdil soud pět let

Opilství se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo se aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti. Soudy za něj mohou uložit trest od tří do deseti let vězení.

„V daném případě se obžalovaný nacházel ve stavu nepříčetnosti,“ poznamenal soudce odvolacího senátu Stanislav Králík. Není ale podle něj na místě obžalovaného viny zprostit. Omamné látky totiž Kijanica užíval, i když věděl, že není v dobrém psychickém stavu, v minulosti už si navíc drogami stav toxické psychózy přivodil.

Součástí rozsudku je i nařízená ambulantní léčba a šestiletý zákaz řízení.

Soudce: Trest by mohl být považován za mírný

Králík také doplnil, že jen šťastnou souhrou náhod nebylo v domově zraněných lidí více. Upozornil, že trest by mohl být považovaný za nepřiměřeně mírný, protože se ale státní zastupitelství proti původnímu verdiktu plzeňského krajského soudu neodvolalo, nemohl ho odvolací senát zpřísnit.

Šestatřicetiletý Kijanica je dlouhodobým uživatelem marihuany a pervitinu. Od roku 2015 docházel na soudně nařízenou ambulantní toxikomanickou léčbu, lékařku ale obelhával a omamné látky dále užíval.

Dne 31. května 2020 se začal strachovat o svou babičku. Nabyl dojmu, že v tachovském domově důchodců je v ohrožení a potřebuje zachránit. Proto sedl do auta, přejel v něm chodník a po rampě pro invalidy vjel téměř padesátikilometrovou rychlostí vchodem skrz skleněné posuvné dveře do chodby, kudy vozem pokračoval dál.