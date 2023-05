Poplatky v lázních budou asi platit i „křížkoví“ pacienti. Radnice jsou spokojené, poskytovatelé péče se zlobí

Radnice lázeňských měst a poskytovatele péče postavil proti sobě návrh ministerstva financí, který by zrušil osvobození lázeňských pacientů od placení místních poplatků. Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně, přičemž poskytovatelé se obávají, že je to připraví o klienty. Ostatně i někteří pacienti se netají tím, že pokud budou muset obcím platit, do lázní nepojedou. Radnice jsou naopak spokojené, těší se na miliony do svých rozpočtů.