Na rychlejší vlakové spojení mezi Prahou, Boleslaví a Libercem si cestující počkají

Cesta z Liberce do Prahy vlakem patří mezi spojeními krajských měst s metropolí k těm časově nejnáročnějším. „Asi každý pochopí, že pokud do pátého největšího města v zemi dojedete z hlavního města za dvě a půl hodiny, přestože je to vzdušnou čarou asi osmdesát kilometrů, tak není něco úplně v pořádku,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Jednou by tam vlaky měly jezdit zhruba dvousetkilometrovou rychlostí a stihnout trasu za sedmdesát minut. „To řešení, které nám v letošním roce představili projektanti, garantuje šedesát sedm minut. Ale teprve teď na základě studie zpřesňujeme náklady a postupujeme opravdu nejrychleji, jak je možné,“ hájí dlouhé přípravy ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Cestující volí raději autobus nebo auto

Z hlavního vlakového nádraží v Mladé Boleslavi do Prahy jede vlak šedesát devět minut. Častěji jezdí ty, ze kterých cestující v Praze vystoupí až po hodině a půl. Na autobusovém nádraží je proto mnohem rušněji. Autobusy směrem na Prahu odjíždí zhruba každou čtvrthodinu a jsou rychlejší. „Od nás z Boleslavi to je rychlejší než vlak, takže stoprocentně autobus,“ řekla cestující Iva Sabotová. „To se nedá srovnat. Třicet sedm minut na Černý most,“ dodala Dana Peerless.

Podle vedení města je to logické, protože železnice tu není konkurenceschopná. Řada lidí proto radši volí cestu právě autobusem nebo autem. I přes menší zdržení kvůli pracím na dálnici D10 trvá cesta do Prahy autem třicet pět minut. „Každý týden jsme konfrontováni ve vedení města tím, co tady uděláme s hlavním nádražím, s tou ostudou. Ale my to nemáme úplně ve svých rukách,“ poznamenal 1. náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Mladé Boleslavi Jiří Bouška (BEZPP).

Správa železnic čeká na řadu povolení a stávající podoba projektu se podle ní výrazně liší od těch předešlých. „To znamená změnit všechny parametry stavby, přeprojektovat ty objekty. To opravdu zabere hodně času a také jsme museli zapracovat velmi mnoho připomínek od dotčených samospráv,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Do odhadované vyšší ceny se podle správce železnic promítla také inflace a náklady na přeložky některých komunikací a staveb.