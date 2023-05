Masarykovo náměstí v Letovicích prochází rekonstrukcí. Dostane novou dlažbu, zeleň i vodní prvek

Oprava centrální části Masarykova náměstí v Letovicích na Blanensku pokračuje. Novou podobu získají chodníky nebo lavičky. Tři desítky parkovacích míst před radnicí nahradí plocha pro různé akce, například pro vánoční trhy.

V rámci proměny centra města zpoplatnila v loňském roce radnice parkování na náměstí. První hodina vyjde na dvě koruny, každá další pak na dvacet korun. „Tady byl dřív problém, že to bylo odkladiště aut. Polovina aut se tady týden nehnula z místa,“ poznamenal starosta Letovic Petr Novotný (TOP 09). „Parkování bych tady omezil maximálně. Zatím to náměstí bylo jedno z nejhorších, které jsem viděl. Doufám, že to bude lepší,“ řekl místní obyvatel Libor Jelínek.

Na náměstí bude víc zeleně. „Byly tady borovice, které za mne na náměstí vůbec nepatří,“ řekl starosta. Dlážděnou plochu doplní i několik vodních trysek.