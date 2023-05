Nové městské byty v Hradci Králové zůstaly kvůli špatně zapojené elektřině bez nájemníků

Bytový dům v Hradci Králové byl hotový už loni. Letos začátkem roku se hradecká radnice pochlubila zájemcům a vypsala soutěž na pronájem jedenácti bytů. Pak soutěž nečekaně zrušila. „Je to škoda. Už se nám dokonce sešly obálky, obálky jsme ale neotevřeli, protože se objevila skrytá vada v projektu, nedostatečný příkon elektřiny,“ vysvětlil náměstek primátorky Hradce Králové Pavel Vrbický (Piráti). Navzdory zájmu o bydlení jsou byty už půl roku prázdné.

Problém elektrické přípojky město řeší. „Zatím se čeká na provedení prací, ČEZ městu oznámil interval přibližně čtyři až šest měsíců. Předpoklad je, že do konce srpna by elektrická přípojka mohla být vyřešena,“ uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková. Město odhaduje, že první nájemníci by se mohli do bytů stěhovat v září.

Motivační byty pro učitele nebo lékaře

Byty jsou jednopokojové až třípokojové, mají nové kuchyňské linky a ke každému bytu náleží jedno parkovací místo u domu. Bývalí nájemníci domu, o němž se v minulosti hovořilo jako o sociálně vyloučené lokalitě, dostali od města výpovědi. Následně radnice začala s přestavbou, která stála šestadvacet milionů korun bez daně.

Nově by je chtěla radnice přidělovat jako motivační bydlení pro lidi s profesemi, které ve městě scházejí. Například učitelům, lékařům nebo řidičům městské hromadné dopravy.