Národní muzeum si odvezlo vzácné knihy. V Zámek Děčín ztratilo důvěru

I když knihovna na zámku v Děčíně vypadá, že je plná, ty původní a nejvzácnější svazky tam chybí. Knihovna Národního muzea je odvezla zpět do depozitáře. Do Děčína je zatím nevrátí. „Po poradě s kolegyněmi a kolegy v muzeu jsem došel k závěru, že by pro novou výpůjční smlouvu nebyl naplněn její předpoklad – důvěra ve vypůjčitele,“ zdůvodnil ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera.

Na zámku se dohadují, kdo může za to, že je chvíli nemohli najít. Na fotce z roku 2018 knihy ještě jsou, na té ze začátku roku 2019 už ne. To, že chybí, se zjistilo vloni v únoru. Letos na jaře se přiznal bývalý kurátor, že knihy jsou u restaurátorky. Zapomnělo se na ně. „Že ty knížky šly k restaurátorům, to já jsem samozřejmě tenkrát věděla. Jenomže to jsou čtyři roky,“ řekla bývalá ředitelka Zámku Děčín Iveta Krupičková.

„Teď se šetří fiktivní vystavení faktury a zfalšování účetnictví,“ poznamenala současná ředitelka Miroslava Poskočilová. Téměř dvě stě tisíc za restaurování knih zámek zaplatil. Podle jeho vedení ale chybí faktura. „Z těchto dokladů nebylo možné dohledat, že proběhla jakákoliv objednávka,“ přiblížila Poskočilová. „Oni tam tu smlouvu s restaurátorkou měli,“ komentovala Krupičková.

Kriminalisté podle děčínské policejní mluvčí Elišky Kubíčkové případ prověřují. „A zabývají se nově získanými poznatky od zainteresovaných subjektů,“ doplnila Kubíčková.